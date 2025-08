Sem saber, amigo leva atirador para ataque que matou um e feriu outro

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura um jovem de 18 anos suspeito de matar a tiros um rapaz de 22 anos e ferir outro da mesma idade em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (3/8). Ele foi levado ao local por um amigo, que disse que não concordava com o que foi feito e demandou que o atirador descesse da moto.

Os militares encontraram o corpo de um dos jovens caído na Rua Tereza Angélica de São José, na região de Justinópolis. De acordo com o boletim de ocorrência, o segundo rapaz já havia sido socorrido por populares e levado à UPA Justinópolis, onde foi atendido e transferido ao Hospital Risoleta Neves.

Testemunhas relataram que o atirador era um morador do bairro que foi visto na garupa de uma moto. O veículo foi encontrado na casa de uma testemunha, que admitiu ter sido responsável por levar o atirador ao local onde ocorreu o ataque, porém, sem saber.

A testemunha contou que, durante a tarde, viu o suspeito discutir com o jovem que foi baleado em uma quadra onde soltava papagaio. Às 22h, a testemunha encontrou com o suspeito na rua e os dois combinaram de beber e comer um lanche.

Após compararem o que queriam em uma distribuidora de bebidas, o suspeito pediu que a testemunha o levasse de moto à casa do rapaz com quem havia discutido para que eles pudessem conversar. O jovem estava na porta de casa e, após uma breve conversa, o outro jovem apareceu no portão e começou a xingar o visitante.

Neste momento, segundo o relato do motociclista, o suspeito sacou a arma e atirou contra os dois. Depois do ataque, ele voltou à moto e ordenou que o condutor o tirasse da cena do crime. O motociclista dirigiu por alguns metros, parou e mandou que o atirador descesse do veículo, afirmando que não sabia que ele estava armado e não concordava com o que ele havia feito.

O atirador fugiu a pé e, até o momento, os militares não o encontraram.

O corpo passou por perícia e foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) Dr. André Roquette, em Belo Horizonte. A moto foi removida a um pátio credenciado e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.