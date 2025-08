BR-040: manifestação interdita faixas e complica chegada a BH

Uma manifestação interdita duas faixas da BR-040 em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no sentido capital, na manhã desta segunda-feira (4/8).

A intervenção começou às 4h30 na altura do Bairro Liberdade, no quilômetro 517 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a faixa da direita e o acostamento estão interditados, com o fluxo reduzido à faixa da esquerda.

O ato é contra o sistema de transporte Move, da Prefeitura de Belo Horizonte, e a favor da expansão do metrô.

Cartazes segurados pelo grupo apresentam os dizeres “Move, não. Metrô, sim”.

Equipes da PRF acompanham o ato.

A PBH foi consultada sobre contatos com a população e a reportagem aguarda retorno.

Matéria em atualização