BR-381: caminhoneiro é preso por porte ilegal de arma e dirigir embriagado

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um caminhoneiro, de 28 anos, foi preso em flagrante por dirigir embriagado na BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (3/8). A abordagem aconteceu próxima ao KM 502 da rodovia, após uma unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) receber denúncias por meio do 191.

De acordo com a corporação, as ligações afirmavam que o homem estaria ameaçando várias pessoas com uma arma de fogo. Os policiais conseguiram abordar o veículo de carga que transportava um contêiner azul.

Ao ser questionado, o homem ficou inquieto e nervoso e aceitou realizar o teste de bafômetro. O equipamento acusou a presença de 0,70 miligrama de álcool. O índice caracteriza crime conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ao realizar buscas dentro do caminhão, no interior da cabine, os agentes encontraram um revólver calibre 32, com seis munições. O armamento estava embaixo da cama do motorista.

O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e condução de veículo automotor sob influência de álcool. Em seguida, foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Betim.