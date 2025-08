BH: árvore cai sobre fiação e deixa moradores sem energia elétrica

O galho de uma árvore de grande porte caiu sobre a fiação e danificou um poste na Avenida José Cândido da Silveira, na altura do número 180, em frente ao salão de festas Casa do Sol, no início da noite de sábado (2/8). Moradores do Bairro Cidade Nova, Região Nordeste de Belo Horizonte, ficaram sem energia elétrica. O fornecimento foi restabelecido na tarde deste domingo (3/8).

Segundo o Corpo de Bombeiros, fios energizados se romperam ao serem atingidos pela árvore, provocando o início de um incêndio. As chamas se alastraram pela vegetação de baixo e médio porte no entorno, mas não chegaram a atingir as edificações próximas. Os militares controlaram o incêndio e cortaram a árvore.

A Cemig foi acionada para a desenergização da rede elétrica e reparo, e a Prefeitura de Belo Horizonte atuou no isolamento da via e na remoção dos galhos após a supressão, na manhã deste domingo (3/8).

