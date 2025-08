Fogo consome Serra do Rola Moça na Grande BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O fogo consome, desde a noite de sábado (2/8), parte da mata do Parque da Serra do Rola Moça, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros mantém quatro equipes, permanentemente, para tentar debelar as chamas.

O incêndio está próximo da entrada do Condomínio Retiro das Pedras. Os focos foram detectados por câmeras de monitoramento do condomínio, cuja segurança acionou o Corpo de Bombeiros.

Segundo os soldados dos bombeiros que lá estão, o incêndio é de grandes proporções e o problema que encontram é o vento forte e a topografia da região, que estão potencializando o avanço das chamas.

São duas as linhas de fogo, uma em direção à Serra Catarina e outra rumo ao Poço da Calçada, em Brumadinho.

Os bombeiros relatam que a região é de vales e de difícil acesso. Das quatro guarnições dos bombeiros no local, duas são especializadas em incêndios florestais. O helicóptero Guará está dando apoio às operações.

