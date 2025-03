Incêndio atinge galpão com entulho na Região Leste de BH

Um incêndio atingiu um galpão abandonado com entulho na Rua Desembargador Bráulio, no Bairro Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (13/3).

Devido aos materiais armazenados no galpão, a fumaça se espalhou rapidamente e ficou densa, podendo ser vista de vários pontos do bairro. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h para conter as chamas. De acordo com a corporação, o fogo começou enquanto soldadores realizavam manutenção no local.







Os bombeiros utilizaram cerca de 2 mil litros de água para conter o incêndio e realizar o rescaldo, evitando que o fogo voltasse a se alastrar. O incêndio não atingiu imóveis vizinhos, e ninguém ficou ferido.