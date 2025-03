Adolescente desaparece na Região de Venda Nova, em BH

A família da adolescente Marcela Pereira Lopes, de 17 anos, procura pela jovem, que está desaparecida desde a tarde de terça-feira (11). A família estranhou a ausência da menina quando ela não chegou em casa no horário de costume depois da escola. Ela foi vista pela última vez por volta de 18h40, no bairro Serra Verde, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Segundo a irmã da adolescente, Jéssica Pereira Leandro, ela usava boné azul, calça jeans e estava com a mochila da escola quando foi vista pela última vez. Ao contatar amigos da desaparecida, a família foi informada que ela nem chegou à escola, localizada no bairro Minas Caixa. As imagens de câmeras de segurança da rua da escola mostram que ela não passou pela via.

“Ela trabalhava de manhã, fazia aula particular à tarde e à noite ela ia para a escola. A rotina dela era essa. Ela não era acostumada a ficar saindo de casa e a única informação que a gente tem de imediato é essa, porque ela não tinha motivo para fugir, não teve briga em família, não teve nada”, conta Jéssica.

De acordo com a irmã, a família está bastante abalada e desnorteada, ainda “em estado de choque”. “A mãe dela está sem comer. A gente está sem dormir já tem dois dias”, disse. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para obter mais informações sobre a investigação do caso e aguarda retorno. A PCMG recebe informações sobre pessoas desaparecidas pelo número 0800 2828 197.