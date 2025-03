Carnaval de BH bate recorde de público em 2025

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O Carnaval de 2025 bateu recorde de público levando 6,05 milhões de foliões para as ruas da capital mineira, um crescimento de 10% em relação a 2024, quando a folia reuniu 5,5 milhões. O prefeito em exercício Álvaro Damião considerou a edição desse ano como o “melhor e maior carnaval”.

“Estamos muito felizes. Fizemos o carnaval que imaginávamos fazer. Tínhamos um desafio muito grande que era manter a qualidade do carnaval de 2024 e nós conseguimos superar. Superar em qualidade, em segurança e em números”, disse.

Além disso, a festa foi considerada um sucesso pela Prefeitura de Belo Horizonte com aprovação de 83,8% dos foliões que afirmaram ter suas expectativas atendidas ou superadas segundo o Observatório do Turismo de Belo Horizonte. Com 6,05 milhões de pessoas nas ruas, a festa movimentou R$ 1,2 bilhão e gerou 20 mil empregos diretos e indiretos.

Ainda segundo a pesquisa, 70,4% dos entrevistados considerou que a festa melhorou e 93% afirmaram que recomendam o Carnaval em Belo Horizonte. Os principais pontos de melhoria citados foram organização, 37,9%; segurança 26,2%; e infraestrutura, 21,6%.

O levantamento foi feito entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, com participação de 1,5 entrevistados em 41 blocos de rua.

Damião ainda destacou a atuação da equipe de limpeza urbana que acompanhava os blocos durante a folia. Os garis recolheram 1.048 toneladas de resíduos entre os dias 15 de fevereiro e 9 de março. No período oficial de Carnaval, de 1° a 5 de março, foram 595 toneladas recolhidas por cerca de 1,5 mil trabalhadores do setor.

Turistas

A pesquisa da Belotur também mostrou que 279,5 mil pessoas eram turistas, o que representa 18% dos foliões, superando os 16,7% de 2024. A maior parte dos visitantes, cerca de 58%, vieram do interior do estado, seguido dos paulistas, com 17,8%.

O gasto médio diário dos turistas foi de R$ 483,69, enquanto os moradores gastaram em média R$ 567,47.

Expectativas para 2026

Para o próximo ano, Álvaro Damião afirmou que os mega blocos são bem-vindos. Segundo ele, as apresentações de Alok e Xamã, por exemplo, não prejudicam o cortejo dos blocos de rua tradicionais, que caracterizam o Carnaval da cidade.

O prefeito em exercício garantiu, ainda, que não haverá investimento da prefeitura em blocos de cantores famosos e que não há possibilidade do Carnaval de BH adotar o modelo de Salvador, com abadás. Para ele, a folia deve seguir aberta a todos os públicos.