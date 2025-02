Projeções mostram 78 milhões de novos empregos até 2030

O Future of Jobs Report 2025, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial (FEM), aponta um cenário de mudanças profundas no mercado de trabalho, impulsionado pela automação, inteligência artificial (IA) e pela crescente digitalização dos negócios. De acordo com o relatório, até 2030, cerca de 170 milhões de novos empregos poderão surgir, apesar da extinção de 92 milhões de funções, resultando em um saldo positivo de 78 milhões de vagas.

O grande desafio, no entanto, será a preparação e requalificação dos profissionais para ocupar essas novas posições. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que, em 2023, 19,8% dos jovens de 15 a 29 anos no Brasil, ou um em cada cinco, não estavam estudando nem trabalhando. Esse dado expõe a urgência de repensar os métodos tradicionais de ensino, bem como as formas de contratação, a fim de alinhar as competências dos jovens às demandas do mercado de trabalho.

Respostas educacionais às exigências do mercado

Entre as abordagens que vêm ganhando destaque estão os modelos de Nano e Micro Learning, que oferecem formações de curta duração e com foco em habilidades específicas. Essas metodologias têm se mostrado ideais para jovens com pouca ou nenhuma experiência, pois permitem a aquisição de conhecimentos práticos de maneira flexível, ágil e acessível.

Edoo e o Programa Edoofica: Preparação de Jovens para as Exigências do Mercado

A Edoo tem se alinhado às tendências educacionais mais recentes, com foco no uso de metodologias de Nano e Micro Learning para a capacitação de jovens em áreas emergentes, conforme apontado pelo relatório do Fórum Econômico Mundial (FEM). Esses métodos buscam o desenvolvimento de competências diretamente aplicáveis ao mercado de trabalho, oferecendo cursos compactos e intensivos. Diferente dos currículos tradicionais, que demandam longos períodos de formação, os cursos da Edoo são estruturados para acompanhar a rapidez das transformações tecnológicas.

Além disso, a plataforma investe na capacitação dos jovens antes mesmo da contratação, fornecendo orientações sobre as demandas reais do mercado de trabalho. De acordo com a Edoo, essa abordagem permite que os participantes desenvolvam competências altamente requisitadas, o que facilita seu desempenho nos processos seletivos e aprimora a conexão entre empresas e novos talentos.

A Edoo também se destaca pelo uso de tecnologias educacionais avançadas e vai além da transmissão de conteúdos técnicos. A proposta pedagógica da plataforma integra o desenvolvimento de competências socioemocionais, como pensamento crítico, criatividade e resiliência. Segundo a Edoo, essas habilidades são cada vez mais valorizadas em um mercado de trabalho em constante evolução.

Como participar: Empresas e jovens interessados em transformar suas trajetórias podem acessar o site oficial da Edoo: https://edoofica.edoo.com.br/

Website: https://edoofica.edoo.com.br/