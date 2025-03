Escola de samba Canto da Alvorada é eleita campeã do Carnaval de BH

A escola de samba Canto da Alvorada foi eleita campeã do Grupo Especial do Carnaval de Belo Horizonte em 2025. Com o Enredo Kizomba - festa da raça, a agremiação levou para a avenida um desfile de ancestralidade. É a 18ª vez que a escola vence a disputa na capital mineira: o último título havia sido conquistado em 2020.

Neste ano, pela primeira vez, as 13 escolas de samba do grupo especial do carnaval de Belo Horizonte desfilaram na Avenida dos Andradas, entre as ruas Guaicurus e dos Caetés, no Centro da capital. As apresentações ocorreram na noite de terça-feira (4/3). A estrutura montada no local incluiu banheiros químicos, postos médicos, camarins e ambulâncias de suporte avançado.

Maria Elisa Abreu de Morais, Carlos Alberto Damasceno e Mateus Cruz, membros da escola de samba Canto da Alvorada, ergueram o troféu Marcos Vieira/EM/D.A.Press Maria Elisa Abreu de Morais, Carlos Alberto Damasceno e Mateus Cruz, membros da escola de samba Canto da Alvorada, ergueram o troféu Marcos Vieira/EM/D.A.Press Enredo da agremiação foi Kizomba - festa da raça Marcos Vieira/EM/D.A.Press Ao todo, 13 agremiações disputaram o título Marcos Vieira/EM/D.A.Press Apuração do resultado ocorreu no Mercado da Lagoinha, na região Noroeste da capital Marcos Vieira/EM/D.A.Press Membros da agremiação comemoraram muito o resultado Marcos Vieira/EM/D.A.Press Voltar Próximo

A troca da Avenida Afonso Pena por outro local era uma solicitação antiga dos representantes das agremiações e dos blocos caricatos da capital. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a nova localização oferece uma extensão maior e permite a ampliação do percurso. Com isso, os espectadores e os integrantes das agremiações puderam ter uma melhor experiência da festa.

Premiação

Para conquistar o título de campeã deste ano, a agremiação conquistou as melhores notas em nove quesitos técnicos. Esses critérios avaliam diversos aspectos, incluindo o desempenho da bateria, a qualidade do samba-enredo, a coesão do conjunto, a criatividade do enredo, a beleza das alegorias e adereços, a originalidade das fantasias, a performance da comissão de frente, o talento do mestre-sala e da porta-bandeira, além da harmonia geral da apresentação.

As escolas vencedoras do grupo especial receberão, este ano, R$ 101 mil pelo primeiro lugar, R$ 56,1 mil pelo segundo e R$ 28,1 mil pelo terceiro. Haverá também prêmio de R$ 16 mil para as escolas dos grupos especial e acesso que conseguirem a maior nota nos quesitos Bateria, Samba Enredo, Casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira e Comissão de Frente. A Escola de Samba Campeã do Grupo de Acesso receberá a premiação no valor de R$ 21,2 mil.

Os Blocos Caricatos vencedores do Grupo A receberão R$ 33,7 mil pelo primeiro lugar, R$ 22,47 mil pelo segundo e R$ 11,23 mil pela terceira colocação. Haverá também prêmio de R$ 5,3 mil para os blocos que conseguirem a maior nota nos quesitos Bateria e Samba e/ou Marcha Tema. A vencedora do Grupo B também receberá R$ 5,3 mil, desde que atinja a pontuação mínima de 85% dos pontos da 1ª colocada do Grupo A.

Conheça o enredo das escolas de samba do Carnaval de Belo Horizonte 2025:

Escola de Samba Triunfo Barroco

Enredo: 1985: 40 anos de redemocratização do Brasil - A liberdade é o outro nome de Minas

Escola de Samba Unidos da Zona Leste

Enredo: Prece – Eu sou João Jesus, o clamor da Zona Leste

Escola de Samba Unidos dos Guaranys Pedreira Prado Lopes

Enredo: Entre dois mundos - lendas urbanas de Beagá

Escola de Samba Mocidade Independente da Pampulha

Enredo: Toda festa é um Carnaval

Escola de Samba Mocidade Verde e Rosa

Enredo: O fantástico mundo da Lua

Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz de Venda Nova

Enredo: Carolina: manuscritos e sonhos de uma mulher do povo



Grêmio Recreativo Escola de Samba Estrela do Vale

Enredo: Elis... a pimentinha mais doce do Brasil



Grêmio Recreativo Escola De Samba Raio De Sol

Enredo: Xica da Silva - da dependência ao poder - a escrava que virou rainha



Grêmio Recreativo Escola De Samba Canto da Alvorada

Enredo: Kizomba - festa da raça



Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos de Venda Nova

Enredo: Vozes do navio negreiro



Grêmio Recreativo Escola de Samba Cidade Jardim

Enredo: Das Minas e das Gerais, nasceu um povo chamado mineiros



Grêmio Recreativo Escola De Samba Imperavi de Ouros

Enredo: Conceição do Mato Dentro, um canto de fé e tradição



Grêmio Recreativo Escola De Samba Bem-Te-Vi

Enredo: As belezas e pavulagens do Belém do Pará

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia