Pós-carnaval: Olodum vai estrear em BH neste fim de semana

A quarta-feira de Cinzas (5/3) marcou oficialmente o fim do carnaval, mas a folia segue nos próximos dias. Neste domingo (9/3), o tradicional grupo soteropolitano Olodum irá estrear no carnaval de BH na Avenida Brasil, das 13h às 18h30, com o Bloco do Futuro, que vai contar com apresentações de reggae, axé e samba.

“Estamos muito felizes em promover esse encontro de Minas com Bahia nas ruas de BH, com nomes tão importantes dos carnavais dos dois estados. A expectativa para a estreia é enorme: são duas bandas de blocos que entregam shows poderosos mesmo quando se apresentam sem uma bateria no chão”, contextualiza Tati Campos, realizadora do Bloco do Futuro.

O Olodum, conhecido por sua percussão, foi fundado em 1979 e desfila no carnaval de Salvador com o bloco Olodum Pipoca na Avenida.

Além do grupo baiano, o bloco I Wanna Love You, que desfilou nessa quarta-feira, como ocorre tradicionalmente, vai abrir o evento trazendo versões carnavalescas de reggaes brasileiros e jamaicanos.