Lavador de carros escapa por pouco de carro desgovernado em BH

O lavador de carros Eduardo Pinheiro, de 41 anos, teve muita sorte na manhã desta quinta-feira (6/3). Ele tinha acabado de lavar e dar brilho nos pneus de um Versa, atravessado a Rua Maranhão, na esquina com Rua Cláudio Manoel, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, para pegar as chaves de um outro automóvel. Segundos depois de atravessar, um Honda de cor cinza surgiu em alta velocidade e bateu no Versa, que foi jogado contra outros dois carros, um Ford Ka cinza e um Voyage branco. O impacto foi tão grande que o Honda ficou tombado.

Todos os carros atingidos estavam estacionados, sem motoristas. O primeiro veículo ficou destruído. Uma pessoa que estava no passeio teve de saltar na rua para não ser atropelada, sofrendo escoriações nos braços e pernas. Ela foi atendida por miliares do Corpo de Bombeiros (CBMMG).

O acidente ocorreu por volta de 11h. O motorista do carro em alta velocidade, identificado como C. F. S., de 56 anos, disse que não sabia explicar exatamente o que tinha acontecido. Ele desconfia que o acelerador travou e, por isso, não conseguiu frear.

“Eu vinha pela Rua Cláudio Manoel, quando percebi, dei um golpe no volante, para subir no passeio e fui parar na Rua Maranhão, atingindo os outros veículos”, disse. Ele estava dirigindo de sandália de borracha, o que é proibido por lei.

O proprietário do Versa, o profissional de educação física, M. F., de 35 anos, conta que estava trabalhando, quando ouviu o barulho e suspeitou que seu carro tivesse sido atingido. Ele, então, desceu correndo para a rua. “Dos males o menor, pois tenho seguro. No entanto, o Versa ficou inteiramente destruído e muito provavelmente terá perda total".

Já proprietária do Ford Ka, a fisioterapeuta M. D., de 26 anos, teve menos prejuízo. “Também tenho seguro e estou acionando o mesmo. Vou ficar alguns dias sem carro, mas felizmente não aconteceu nada demais. O Voyage atingido teve um amassado no paralama traseiro esquerdo".

O sortudo

Eduardo Pinheiro, o lavador de carros, trabalha na Rua Maranhão há mais de 15 anos. “É aqui que tiro o meu sustento. Todo mundo me conhece. Me chamam pelo apelido de 'Du'".

Ele lembra o acontecido. “Eu tinha acabado de lavar o carro e de colocar pretinho na roda. Aí, saí para pegar a chave da caminhonete que tinha que lavar e que pertence a um morador do prédio em frente. Entrei no prédio para ir à portaria, quando a faxineira me chamou e perguntou se tinha visto o que tinha acontecido. Perguntei o que era, pois não tinha ouvido nenhum barulho. Ela me levou até o vidro da frente do prédio e vi os carro batidos. Exatamente onde eu estava. Eu estava lá, lustrando o pneu. Poderia ter sido morto, esmagado. Dei sorte. Graças a Deus”, agradece.

A Polícia Militar (PMMG) esteve no local e registrou Boletim de Ocorrência.