Incêndio destrói marcenaria e atinge casa vizinha em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um incêndio de causas indeterminadas consumiu uma marcenaria no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte, atingindo também parte de uma casa vizinha, na manhã desta quarta-feira (05/03).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o fogo começou por volta de 7h na marcenaria, que fica na Rua Rio Pomba, perto do cruzamento com a Rua Vila Rica.

Segundo informações dos funcionários, quando chegaram para trabalhar se depararam com as chamas tomando conta de tudo.

Foram destruídos todo o estoque, produtos, insumos, maquinário e muita madeira. Tanto a madeira, quanto a serragem e produtos químicos serviram para que as chamas fossem ainda maiores.

Os bombeiros conseguiram conter as chamas antes que se alastrassem pela casa vizinha.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A Cemig foi chamada para desligar a eletricidade, devido aos riscos de curto-circuito nas instalações elétricas, que poderiam causar novos incêndios e de eletrocussão dos bombeiros.