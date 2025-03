Corpo em chamas de jovem é encontrado em carrinho de compras em Venda Nova

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O corpo carbonizado de um jovem do sexo masculino de identidade ainda não conhecida e aparência de cerca de 20 anos foi encontrado ainda em chamas dentro de um carrinho de compras pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, na madrugada de terça-feira (04/03).

O corpo ainda estava em chamas quando os policiais do 49º Batalhão da PMMG chegaram à altura do número 5.940 da Avenida Vilarinho, no Bairro Mantiqueira.

Depois de debelar as chamas e isolar o local, os policiais procuraram por documentos de identificação da vítima, mas nenhum foi encontrado.

Uma das suspeitas é de que se tratou de uma briga de moradores de rua. O canteiro central da avenida - uma das mais importantes da regional - e praças da região se tornaram moradia improvisada para várias pessoas em situação de rua.

Mas a polícia também considera que pode ser uma desova de cadáver com incêndio para dificultar a identificação da vítima e as pistas do crime.

Há, ainda, a possibilidade de que seja um recado de gangues de criminosos para que os moradores de rua locais não interfiram nos negócios ilegais dos criminosos.

Depois do trabalho da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais, o caso foi encaminhado para a investigação na 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Venda Nova.