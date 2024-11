Uma briga dentro de uma facção criminosa provocou a morte de um homem de 25 anos em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O corpo foi encontrado carbonizado no Bairro Jardim Canadá. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu quatro suspeitos.

A operação foi conduzida pelo Batalhão ROTAM, que localizou os suspeitos, com idades de 20, 21, 24 e 37 anos, em uma área de mata, após chamada de testemunha, na manhã deste domingo (10/11).

Durante o atendimento da ocorrência, foram apreendidos uma pistola, uma submetralhadora calibre .380, cartuchos de munição e R$ 270 em espécie. Segundo a PM, ainda foram encontrados 162 pinos de cocaína, 66 buchas de maconha e 12 pedras de crack.

Segundo uma testemunha, a vítima foi atraída para uma mata, onde havia sido convidada para conversar e ir buscar maconha para consumir com os suspeitos durante a tarde de sábado (9/11). No entanto, no caminho para o suposto local de armazenamento, os suspeitos dispararam contra o jovem com uma pistola e uma submetralhadora, até que ele não apresentasse mais sinais vitais.

Na sequência, os suspeitos cobriram o corpo com madeira, folhas e telhas, para que posteriormente o corpo fosse carbonizado e enterrado. Nas buscas pelo corpo, a PM encontrou o corpo parcialmente carbonizado, que foi retirado pelo Rabecão.

Ainda segundo a testemunha, a motivação do crime teria sido em resposta a uma tentativa da vítima em assumir o comando da facção.

De acordo com a PMMG, o confronto teve início na cidade Lagoa Santa, na RMBH, e envolveu uma disputa entre integrantes de facção que atua em várias cidades da região, como Jaboticatubas, Serra do Cipó, Ponte Nova, Betim, Matozinhos, Capim Branco, além de Nova Lima.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Plantão de Nova Lima, onde o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a PMMG, os suspeitos e a vítima têm histórico de homicídios na RMBH, todos relacionados a conflitos em facções criminosas.