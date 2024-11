Um homem, de 38 anos, foi preso suspeito de agredir a companheira, de 32, com uma garrafa de vidro quebrada por causa de uma possível traição. O crime aconteceu na noite desse sábado (9/11), no bairro Cidade Verde, em Esmeraldas, na Grande BH.





Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por testemunhas que encontraram a mulher caída ao chão em uma área de mata e flagraram um indivíduo saindo do local em uma motocicleta com as mãos sujas de sangue.





A mulher estava deitada com sangue pelo corpo e diversas perfurações. Ela foi encaminhada para o Hospital São Judas Tadeus, em Ribeirão das Neves, consciente. Durante o socorro, a vítima repetiu diversas vezes que foi agredida pelo companheiro.

Depois de diligências no local, o suspeito foi localizado na casa de um familiar. Questionado sobre o crime, ele afirmou que estava com a vítima em um bar quando os dois começaram a discutir por ele suspeitar de uma possível traição.





No caminho de volta para casa, ele parou a moto que conduzia com a mulher na garupa, pegou uma garrafa de vidro em um amontoado de lixo, quebrou a garrafa e deu diversos golpes na mulher. Depois disso, ele embarcou na moto novamente e foi para a casa de uma irmã.





O suspeito estava com cortes nas mãos e nos pés e foi levado para atendimento na UPA Acrizio Menezes. Depois disso, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Ainda de acordo com o registro policial, o homem tem ao menos quatro passagens por violência contra a mulher. A vítima segue internada no hospital em estado grave.