Um ônibus foi tomado pelas chamas e ficou completamente destruído na tarde deste sábado (9/11) em Ponte Nova, na Zona da Mata mineira.

O veículo, que fazia parte da frota de transporte municipal e intermunicipal da cidade, pegou fogo por volta das 13h, no Bairro Palmeirense. Em questão de minutos, as chamas consumiram o ônibus, mas, com a chegada rápida do Corpo de Bombeiros, a situação foi controlada.

Felizmente, não havia passageiros a bordo e ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe exatamente como o fogo começou.





O motorista, cuja identidade não foi divulgada, contou aos militares ter visto uma fumaça saindo do motor e, então, parou o veículo. Ele tentou conter as chamas com um extintor, mas o fogo se espalhou depressa, destruindo o ônibus.

As chamas também danificaram o padrão de luz de duas casas próximas, deixando os moradores temporariamente sem energia. Técnicos da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) já estavam no local para restabelecer o serviço.

