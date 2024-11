Incêndio de grandes proporções atingiu loja de eletrônicos no bairro Esplanada, Região Leste de BH

Depois de um incêndio de grandes proporções atingir uma loja de eletrônicos no bairro Esplanada, na Região Leste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (4/11), a Defesa Civil realizou inspeções preventivas em imóveis vizinhos e encontrou trincas, rachaduras e um afastamento de aproximadamente três metros nos muros divisórios.





Diante do risco potencial de colapso estrutural nos dois muros divisórios, as áreas danificadas foram isoladas. No entanto, os imóveis permanecem liberados para uso.

De acordo com a Defesa Civil, os responsáveis foram orientados e notificados a manter o isolamento preventivo das áreas afetadas. Além disso, será necessário a implementação de medidas de contenção e recuperação para mitigar os riscos de desabamento e outros possíveis danos estruturais.





Durante a tarde desta segunda, uma equipe do órgão retornou à loja de eletrônicos e constatou que a estrutura foi totalmente comprometida no incêndio, apresentando risco de colapso nas paredes e muros. "O responsável foi orientado e notificado a manter o isolamento preventivo das áreas afetadas até que sejam implementadas as medidas de contenção e recuperação necessárias para mitigar os riscos estruturais", informou em nota.

O incêndio

O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da manhã de hoje para atender a ocorrência. O fogo se concentrou no segundo pavimento do imóvel.

Por volta das 7h30, os bombeiros informaram que o fogo foi controlado e militares faziam o rescaldo.





Os bombeiros ainda solicitaram o apoio de uma retroescavadeira para a retirada de material do local.A Defesa Civil foi acionada para verificar as condições estruturais do edifício.

O dono da loja não quis se identificar e suspeita que o incêndio tenha sido criminoso. De acordo com o empresário, alguns materiais foram levados e o portão de entrada da loja foi arrombado.





"Um compressor que ficava na porta não está ali mais e o portão está envergado, foi forçado e o suporte está quebrado. Infelizmente, essa região está sofrendo com muitos assaltos. Tem uma boca de fumo aqui perto e muitos moradores de rua. A segurança está muito fraca", revela.





A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que deslocou perícia oficial ao bairro Esplanada para realização dos primeiros levantamentos no edifício comercial em que ocorreu um incêndio.

De acordo com os policiais, a ocorrência ainda está em andamento e demais informações poderão ser prestadas com o avanço dos trabalhos de polícia judiciária.

