A polícia ainda não tem pistas do assassino de Carlos Fernandes Pereira, de 35 anos, ocorrido nesse domingo (3/11), no Bairro Campo de Santana, em Sete Lagoas, na região Central de Minas Gerais. As suspeitas são de que a vítima foi morta por engano. Duas crianças ficaram feridas pelos tiros e estão internadas no Hospital Municipal.

Segundo a Polícia Militar, Carlos e sua esposa haviam deixado a igreja que frequentam e foram visitar parentes. Ao chegar à residência dos familiares, um homem alto, com uma grande cicatriz no rosto e armado com um revólver cercou Carlos e atirou várias vezes, atingindo não só Carlos, como as crianças, que são da família, e estavam na porta da casa.

Carlos morreu na hora ao ser alvejado na cabeça. As crianças atingidas são um menino de dois anos, que levou um tiro na perna, e uma menina de nove, que levou dois tiros na barriga. Segundo boletim do hospital, o estado de saúde da garota é grave.





As primeiras investigações e que levam à suspeita de que Carlos foi assassinado por engano, são as semelhanças físicas entre a vítima e um tio das crianças de 19 anos. O rapaz tem várias passagens por tráfico de drogas e que tem rivalidade com traficantes.

