Um policial militar foi preso em Barbacena, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, por balear um homem de 77 anos por engano na noite dessa quarta-feira (23/10). O alvo do disparo era um motociclista.

Segundo registro da Polícia Militar, a vítima foi baleada no Bairro Santa Luzia. O policial teria ficado irritado com um motociclista que passou pela via fazendo a manobra conhecida “cortar giro” — quando o condutor aperta a embreagem da moto até ela fazer um barulho alto.

O militar, então, sacou a arma e atirou contra o veículo, mas acabou acertando o idoso que trafegava pela via. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conduziu o homem ao hospital. A dinâmica dos acontecimentos foi traçada pela polícia depois de ouvir diversos moradores do bairro.

O militar foi preso e encaminhado à delegacia em Barbacena. “Também serão adotadas as providências judiciárias militares pela corporação”, disse a assessoria da PM.

A Polícia Militar não repassou informações sobre o estado de saúde do idoso e não mencionou se ele foi procurado pelos militares para prestar depoimento. A reportagem apresentou esses questionamentos e aguarda retorno.

