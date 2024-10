A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) emitiu, nesta quinta-feira (24/10), um informativo para alertar as crianças e adolescentes de 6 e 14 anos que ainda não iniciaram o esquema vacinal contra a dengue ou estão com a segunda dose em atraso. Esse público pode procurar um dos 153 centros de saúde da capital ou o Serviço de Atenção à Saúde do Viajante para receber os imunizantes.

Para que as crianças e adolescentes possam ser vacinados é necessária a presença dos pais, mães ou responsáveis legais. Além disso, devem ser apresentados: documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacinação. A Prefeitura de Belo Horizonte segue disponibilizando a Qdenga nessas unidades: (os endereços dos locais de aplicação, assim como os horários de funcionamento, devem ser verificados).





Segundo a PBH, até o momento, cerca de 64,6 mil pessoas tomaram a primeira dose, o que representa uma cobertura vacinal de 29%. Desse total, somente 21 mil pessoas buscaram as unidades novamente para concluir o esquema vacinal, correspondendo a um índice de 9,81% de vacinados com a segunda dose. Considerando somente o público de 6 e 7 anos, último grupo convocado, das cerca de 49 mil crianças, apenas 3,6 mil compareceram aos locais para receber a primeira dose da Qdenga.

O órgão publico também informou que em 2024 foram confirmados 199.780 casos de dengue. Deste total, 84,95% (169.719) ocorreram nos meses de fevereiro, março e abril, período em que a cidade enfrentava uma epidemia. Até o momento, foram registrados 119 óbitos, sendo o último registro no mês de junho.





Esquema vacinal



Segundo a Prefeitura são aplicadas duas doses da Qdenga, em um intervalo de três meses. A orientação para quem teve diagnóstico recente de dengue é aguardar seis meses após o início dos sintomas para iniciar o esquema vacinal. Caso a pessoa tenha a doença após o recebimento da primeira dose, não há alteração no tempo entre as aplicações, desde que a segunda dose não seja aplicada em um período inferior a 30 dias do início da doença.



Outras informações podem ser verificadas no portal da Prefeitura.

