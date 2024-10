A Polícia Militar (PM) realizou, nesta quinta-feira (24/10), a operação que garantiu a reintegração de posse do imóvel do antigo Motel Sonotur, em Montes Claros, no Norte de Minas. Foi iniciada também a demolição da construção de alvenaria. A operação transcorreu de forma pacífica, sem resistência.

Um estabelecimento com várias suítes de luxo e que, devido a uma disputa de herança, foi depredado, abandonado e transformado em um ponto de prostituição e de consumo de drogas, uma verdadeira “cracolândia”. Com a operação desta quarta-feira, o imóvel foi entregue aos herdeiros de sua antiga dona, já falecida.

Após o abandono, o prédio foi depredado e saqueado por indíviduos que arrancaram pias, portas, madeiras, janelas e outros materiais e os venderam para empresas do ramo de produtos recicláveis. Até banheiras de hidromassagem foram retiradas e destruídas. Na sequência, o local passou a ser utilizado para a prostituição e uso de drogas.

Algumas pessoas também passaram a “morar” no antigo Sonotur, um dos primeiros motéis do Norte de Minas, construído na década de 1970.

Decisão judicial

A reintegração de posse ocorreu após decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Montes Claros, do juiz Evandro Cangussu Melo. O antigo motel faz parte do inventário de Miracy Barbosa Temponi, falecida há quatro anos.

A reintegração de posse mobilizou cerca de 30 homens do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Montes Claros, sendo acompanhada presencialmente pelo comandante da unidade, tenente coronel Luciano Magalhães Chaves. A operação contou também com o apoio do Ministério Público Estadual (MPMG) e de integrantes da própria Justiça.

De acordo com a Polícia Militar, 10 pessoas residiam no local de forma precária e em péssimas condições devido à depredação do imóvel. Mas, ao todo, em torno o de 30 pessoas frequentavam o antigo local, sobretudo para o consumo de drogas.

Conforme o tenente coronel Luciano Magalhães Chaves, desde segunda-feira (21/10), a PM começou o trabalho de planejamento e monitoramento da área do antigo motel para a desocupação do imóvel. Os ocupantes e frequentadores foram avisados do processo de reintegração de posse e da autorização judicial para a demolição do prédio, recebendo um prazo para deixar o local.

A reintegração de posse também contou com o apoio da Prefeitura de Montes Claros, que disponibilizou dois abrigos para receber frequentadores e moradores do antigo motel, conforme a vontade deles. O chefe da Divisão de Habitação e Cidadania da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Montes Claros, José Geraldo Cardoso, informou que o órgão também ofereceu o trabalho de assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais para o apoio aos frequentadores da “cracolândia” do antigo Motel Sonotur, que, agora, chega ao fim, depois da decisão judicial para a reintegração de posse e demolição da construção.

A inventariante do processo de inventário de Miracy Barbosa Temponi esteve no local e acompanhou os trabalhos de desocupação do imóvel. As despesas da desocupação e da demolição do prédio também ficaram por conta do espólio. A inventariante não quis se identificar, nem dar entrevistas.

Por outro lado, ela revelou que já existem interessados no terreno do antigo motel, que tem cerca de 4 mil metros quadrados e fica localizado em lugar estratégico e valorizado, junto ao trevo na saída de Montes Claros para Juramento, no Bairro Santo Antônio.