Casal saía da água do Rio Uberabinha quando foi detido

Um casal de ladrões caiu no Rio Uberabinha, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em tentativa de fuga após roubo cometido por eles. Um homem de 22 anos e uma adolescente, de 16, apontados como autores do crime foram detidos pela Polícia Militar (PM) quando saíram da água.



O roubo aconteceu no Bairro Dona Zulmira, na Zona Oeste da cidade. O casal usava balaclavas para cobrir o rosto e tinha um facão e uma faca durante o assalto. Os jovens levaram cigarros, isqueiros e pouco mais de R$ 300 do mercado. Uma das clientes teve o aparelho celular roubado também.



Uma vítima contou à polícia que a jovem chegou a colocar a faca em seu pescoço durante a ação.



O casal fugiu no sentido Rio Uberabinha. A PM já havia sido acionada e começou buscas na região do comércio. Minutos depois, houve a detenção dos suspeitos.



Quando foram abordados, eles estavam molhados e contaram que caíram no rio enquanto tentavam escapar de pessoas que os perseguiam.



Os policiais encontraram um facão com o homem e uma bolsa com dinheiro.



Eles foram levados para a Unidade de Atendimento Integrado do Bairro Planalto para atendimento médico, uma vez que ficaram feridos com a queda no rio.



Após ser liberados, foram encaminhados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.