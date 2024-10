Belo Horizonte está sob alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento, conforme a Defesa Civil municipal. De acordo com o órgão, o volume de chuva na capital mineira deve variar entre 30 e 50 mm. Além disso, rajadas de vento em torno de 50 km/h também podem ser sentidos nas próximas horas.





O alerta vale até as 8h desta sexta-feira (25/10). Próximo do meio-dia desta quinta-feira (24/10), a Região da Pampulha registrou uma chuva fraca e rápida. Já a Região do Barreiro teve chuva moderada.

O tempo instável é predominante em todo o estado mineiro nesta quinta-feira, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O motivo é a intensificação de áreas de instabilidade atmosféricas sobre o Brasil central associadas ao calor, alta umidade e ao padrão dos ventos em nível médio.





Além de Belo Horizonte, ao menos 224 cidades de Minas Gerais também devem ter tempestades e estão incluídas em alerta para chuva forte e granizo nas próximas 24h. O aviso, emitido pelo Inmet, descreve possibilidade de volume de chuva de até 50 mm por dia, ventos de até 60 km/h e queda de granizo em algumas cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste de Minas, Sul, Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

Em meio a condições adversas, a Defesa Civil orienta que a população tome alguns cuidados e redobre a atenção. Uma das orientações é evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de chuva forte.





Outro cuidado recomendado pelo órgão municipal é não atravessar ruas alagadas nem deixar crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos. Além disso, por conta da possibilidade de raios e rajadas de vento, outra orientação é não se abrigar e nem estacionar veículos debaixo de árvores. Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Caso veja cabos elétricos rompidos, não se aproxime e ligue imediatamente para a Cemig (116) ou para a Defesa Civil (199). Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno também entre em contato, de forma imediata, com a Defesa Civil. Caso ocorra a tempestade com raios, não permaneça em áreas abertas e nem use aparelhos eletrônicos.