No Bairro Serra Verde a água entrou em pelo menos 20 casas causando prejuízos

Com a chuva intensa desse domingo (20/10), um córrego transbordou e a água invadiu 20 casas no Bairro Serra Verde, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Várias ruas também ficaram alagadas nos bairros Bom Pastor e Alvorada. Ainda pela manhã desta segunda (21/10), ruas na região dos shoppings estavam cobertas por água.





De acordo com o balanço divulgado nesta segunda pelo gabinete da vice-prefeita Janete Aparecida e pela Defesa Civil, moradores do Bairro Serra Verde perderam eletrodomésticos, móveis e alimentos.

"Assim que as ocorrências chegaram na noite de ontem, uma força-tarefa foi acionada com equipes multidisciplinares do município", informou o órgão.



Alagamentos

A chuva provocou alagamentos em vários bairros. No prolongamento do Bairro Bom Pastor, na Avenida JK, houve inundação da rua, prejuízo no trânsito e invasão de água na garagem de um hotel, além de lojas e uma igreja. O trecho fica na entrada da cidade, próximo ao Hospital Santa Mônica.

Já no Bairro Dona Rosa, conforme a Defesa Civil, o esgoto retornou para dentro das casas. Nos bairros João Paulo e Vivendas da Exposição, um ônibus ficou atolado, assim como no Olaria.



De acordo com o balanço, ruas também ficaram alagadas no Bairro Alvorada, onde a água invadiu casas. No Bairro Bom Pastor, próximo ao Supermercado ABC, uma rua ficou inundada, e um carro foi atingido, ficando impossibilitado de funcionar.



Também houve quedas de árvores: cerca de três árvores foram derrubadas.



Embora não conste no balanço, também houve casas invadidas pela água no bairro São Roque.







Medidas da Defesa Civil

Conforme a Defesa Civil, equipes de manutenção urbana atuam nesta segunda-feira (21/10) nos principais locais atingidos.



"Equipes de assistentes sociais estão nas casas atingidas, acompanhando a situação", informou o órgão. Equipes de obras avaliam os locais para medidas futuras, e a Secretaria Municipal de Trânsito (Settrans) sinaliza os locais afetados.



Alerta de tempestade e mais chuva

A Defesa Civil do estado e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram um alerta de tempestade na sexta-feira (18/10), com validade até domingo (21/10). Na ocasião, havia previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Além disso, havia risco de ventos fortes, variando entre 60 e 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo em cerca de 570 cidades mineiras, incluindo Divinópolis.

A previsão é de que a chuva continue nesta segunda-feira (21/10) e ao longo da semana. As temperaturas começam mais amenas, mas devem se elevar nos próximos dias, podendo atingir 30°C, de acordo com o Inmet.