A família Daniele Batista Costa, de 38 anos, conhecida como Dandara, desaparecida desde 12 de outubro em Sete Lagoas, Região Central de Minas, anunciou que a personal trainer foi encontrada nesta segunda-feira (21/10).

Nas redes sociais, o irmão de Dandara, Gladson Geraldo Costa, disse que a família recebeu uma informação sobre o paradeiro dela e foi checar. “Recebemos uma informação e viemos conferir. Encontramos ela em uma localidade de serra que dá em uma adjacência entre o Barreiro e Paraopeba,” informou.





Costa agradeceu ainda às orações de todos e disse que em breve dará mais informações sobre a irmã.





Buscas





O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais fazia buscas pela personal desde 13 de outubro, quando foram usados drones para tentar localizá-la. Na sexta-feira (18/10), a família ingressou na Justiça com um pedido para a quebra do sigilo bancário e telefônico da personal trainer.

“Entramos com uma representação de advogados da nossa família justamente para apresentar o termo jurídico para pedir a quebra, para termos um norte de onde foi localizado o último ponto, porque, através do último ponto, nós poderíamos chegar a uma direção ou a um levantamento de uma hipótese do que está acontecendo. E nós não tivemos informação do órgão que está à frente disso, se foi ou não foi quebrado o sigilo,” afirmou o irmão, em entrevista ao Estado de Minas.