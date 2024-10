A família Daniele Batista Costa, de 38 anos, ingressou na Justiça com um pedido para a quebra de sigilo bancário e telefônico da personal trainer, também conhecida como Dandara, vista pela última vez no último sábado (12/10) ao sair de casa em Sete Lagoas, na Região Central de Minas. Segundo Gladson Geraldo Costa, irmão de Dandara, o pedido tem como objetivo auxiliar nas buscas. “Entramos com uma representação de advogados da nossa família justamente para entrar com o termo jurídico para pedir a quebra, para termos um norte de onde foi localizado o último ponto, porque através do último ponto nós poderíamos chegar numa direção ou num levantamento de uma hipótese do que está acontecendo. E nós não tivemos informação do órgão que está à frente disso, se foi ou não foi quebrado o sigilo”, afirmou Gladson Geraldo.

As buscas por Dandara completaram seis dias nesta sexta-feira (18/10). A personal saiu de sua residência pela última vez por volta das 8h de sábado e fez a última visualização de mensagem do Whatsapp às 15h28. O Corpo de Bombeiros de Sete Lagoas, a Polícia Militar, além de amigos e familiares, seguem as pistas informadas por duas pessoas que afirmaram ter visto Dandara no último domingo (13/10), em um local de trilha na Serra de Sete Lagoas, conhecido como ‘Cinzeiro’. “Ela sumiu no sábado de manhã, nós perdemos o contato dela e acreditamos que ela também tenha perdido o contato dela, porque nós tentamos fazer ligação e não conseguimos. Acreditamos também que ela esteja em surto, mas nós não temos certeza, a Dandara nunca ficou mais do que 24 horas desaparecida sem comunicar”, detalha o irmão.





De acordo com Gladson, os bombeiros realizaram buscas com cães farejadores na Serra. “Eles sentiram um cheiro no local que os caras indicaram, mas não em outro lugar. Por causa disso, uma busca na região foi realizada durante quatro dias, mais ou menos, por essa companhia de cães farejadores. Essas buscas com os cães se encerraram na quarta-feira”, conta ele. Mas os bombeiros continuam procurando pela personal desde então, mesmo sem os cães. Com a quebra do sigilo, o irmão tem esperança de descobrir a última localização de Dandara.





Para Gladson Geraldo, os órgãos à frente das investigações e buscas, como a Polícia Militar, o Bombeiro e a Polícia Civil, estão trabalhando corretamente, mas a família quer uma pista de onde continuar com as buscas. “Não estamos querendo atrapalhar a investigação. Estamos querendo fazer parte, ter um norte, uma direção. O trabalho investigativo é deles, não nosso, então nós não queremos envolver o trabalho deles com o nosso, a gente só precisa saber, porque se não temos informação, também não vamos saber para onde ir”, explica.

Dandara é educadora física, atua com spinning e treinamento funcional e já participou de eventos de ciclismo na Serra de Sete Lagoas. “A Dandara é fora da curva. Ela é de alegria, não tem tempo ruim com ela. Gosta muito de alegrar pessoas, de transmitir uma imagem de espiritualidade, de confiança”, detalha o irmão.

A Polícia Civil investiga o desaparecimento. Informações sobre a localização da personal podem ser informadas pelo número 0800 2828 197. A identidade e quaisquer outros dados do informante são preservados. O Estado de Minas questionou a Polícia Civil se o sigilo telefônico e bancário de Dandara já foram quebrados e o órgão respondeu que, por "estratégia de segurança", não divulga técnicas de investigação utilizadas.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa