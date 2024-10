Uma jovem, de 19 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM), nesta quinta-feira (17/10), na recepção do Hospital Regional de Uberaba, no Triângulo Mineiro, depois de esfaquear o companheiro, de 29 anos. O crime aconteceu na residência do casal, localizada no bairro São Cristóvão.

O homem, que foi ferido no ombro depois de suposta discussão por ciúmes, contou aos policiais, no hospital, que chamou um carro de aplicativo para que fosse levado, na companhia de sua companheira.

Segundo informações de relatório médico, além do ferimento na região do ombro, a vítima também apresentava uma lesão na região do tórax, causada por mordedura, e escoriações na região cervical.

O homem relatou também que, mesmo após ser esfaqueado, sua companheira o arranhou e lhe mordeu.

Depois do atendimento, a vítima estava estável, fora de risco, mas, devido ao local onde foi a facada, precisaria passar por exames de imagens.

A jovem foi encaminhada para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC).

Jovem confessou o crime

A suspeita disse para PM que, inicialmente, discutiu com seu marido por motivo de ciúmes. Durante a discussão, ele teria dito para ela ir embora da residência do casal.

Além disso, a jovem falou que o seu companheiro pegou uma faca de cozinha e rasgou algumas roupas dela que estavam na varanda da residência. Em seguida, ainda segundo a jovem, o homem jogou a faca no chão e continuou falando que era para ela ir embora.

Então, ela disse que ficou nervosa, pegou a faca e o esfaqueou. A suspeita também confirmou aos militares que mordeu e arranhou o companheiro.

Por fim, ela relatou que seu companheiro não a agrediu, nem a ameaçou.