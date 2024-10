O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 será realizado nos dias 3 e 10 de novembro. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) sancionou, nesta sexta-feira (18/10), a proibição de eventos nos dias de prova para assegurar a tranquilidade e o silêncio dos participantes.

De acordo com o documento, foi considerada a importância do vestibular e o comprometimento do município em garantir que a cidade proporcione aos participantes as melhores condições, especialmente quanto ao deslocamento da população para realização das provas e evitando ruídos excessivos nas proximidades dos locais de aplicação.

Segundo o executivo municipal, a determinação também assegura a manutenção de boas condições no trânsito para acesso aos locais de provas. Conforme avaliação técnica da Secretaria Municipal de Política Urbana, poderão ser autorizados eventos propostos em logradouros públicos e em propriedades públicas ou privadas que não comprometam a realização das provas.

Enem em Minas

Estudantes mineiros da rede pública estadual que farão as provas do Enem neste ano contarão com transporte e hospedagem gratuitos pela primeira vez. Cerca de 33 mil alunos serão assistidos pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG).



A ação inédita da SEE/MG vai investir R$ 25 milhões para a distribuição direta de recursos para as escolas, que serão responsáveis pela gestão do transporte dos estudantes que vivem em cidades onde o Enem não será aplicado. Além do deslocamento, o valor também poderá ser utilizado para alimentação e hospedagem durante o período de prova, conforme as necessidades específicas de cada estudante.





Segundo a SEE/MG, a medida é importante para garantir que estudantes das 2.370 unidades escolas que ofertam o ensino médio no estado possam ser transportados até as cidades onde o exame será realizado. As escolas estão responsáveis por validar a lista de estudantes que necessitam do benefício e os recursos serão repassados diretamente para a Caixa Escolar, por meio de Termo de Compromisso.

