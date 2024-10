Acidente com vítima fatal causou interdição na Rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova

Um homem, de 32 anos, morreu ao ser atingido por um caminhão e prensado em um frigorífico na Rua Padre Pedro Pinto, no Bairro Candelária, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (18/10).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma carreta perdeu o controle, bateu em um veículo que faz serviço de transporte por aplicativo e atropelou o pedestre, que foi prensado na estrutura do estabelecimento, na altura do número 2.470, por volta das 6h20.

Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte. Além dos militares, a perícia, a Defesa Civil de BH, a Guarda Municipal e a BHTrans foram acionadas.

Segundo o motorista do carro de aplicativo, Cláudio Marcel Proença, a vítima era vigia de um supermercado que fica do outro lado da rua e estava caminhando para o ponto de ônibus para ir embora. Ainda muito impactado, Carlos lamentou a morte do homem.

“O motorista estava sem reação. A gente conseguiu se mover e na hora que eu vi tinha um moço embaixo e as coisas em cima dele. Tinha um ferimento na perna impressionante. Aí eu fui ficando com o coração apertado. O pessoal se olhando. Ele estava saindo do trabalho, estava indo pra casa. Ele tem dois filhos, um de 6 e um de 9 anos”, diz.



Devido ao acidente, que ocorreu no sentido bairro, motoristas enfrentam dificuldades no trânsito. Segundo a BHTrans, agentes estão no local fazendo a sinalização e a operação do desvio de trânsito.





A Rua Padre Pedro Pinto está interditada entre a Rua Alfredo Santos Neves e a Avenida Antônio Elias Issa, sentido Centro/Bairro. O desvio deve ser feito pela Rua Alfredo Santos Neves, seguindo pela Av. Vilarinho e Av. Elias Antônio Issa, até retornar à Rua Padre Pedro Pinto.



