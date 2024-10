Incidente foi flagrado pela reportagem do Estado de Minas, que passava pelo local

Uma árvore caiu sobre fios da rede elétrica na Rua Augusto José dos Santos, no Bairro Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (17/10), e bloqueou boa parte da via.

O incidente foi flagrado pela reportagem do Estado de Minas. O local é próximo à Avenida Úrsula Paulino, em frente Parque Municipal Jacques Cousteau.

Os carros, revezando com motociclistas, estão passando pela lateral direita da rua. Outros condutores têm optado por trafegar pelas ruas laterais.

A princípio, não houve impacto no fornecimento de energia no local. A reportagem entrou em contato com a Cemig e o Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata