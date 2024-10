A linha do veículo que perdeu um dos eixos é a 520C, que conecta o terminal Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana, ao centro de Belo Horizonte

Um ônibus do Move Metropolitano perdeu uma roda dianteira na manhã desta quinta-feira (17/10) enquanto circulava pela Rua Padre Pedro Pinto, uma das vias mais movimentada da região de Venda Nova. A peça foi parar na faixa da contramão.





O coletivo fazia a linha 520C, que conecta o terminal Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana, ao centro de Belo Horizonte.





Um vídeo divulgado nas plataformas digitais mostra passageiros frustrados desembarcando do coletivo. Nele, uma mulher sinaliza que nenhuma pessoa ou veículo foram atingidos. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram) confirmou que ninguém se feriu e explicou que o ônibus apresentou uma falha técnica de manutenção.





Segundo o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), o consórcio responsável, Saritur, será notificado e deverá encaminhar o veículo para a vistoria. O ônibus terá a autorização de tráfego suspensa até que a empresa comprove o restabelecimento de suas condições mecânicas.

Consultado pela reportagem, o Sintram explicou que reconhece que houve um erro e informou que "a empresa envolvida tomou prontamente as medidas internas cabíveis", além de reforçar a excepcionalidade do ocorrido.





Não é a primeira vez

Em janeiro, um outro veículo da mesma empresa, e que também faz parte do sistema Move Metropolitano, perdeu o eixo traseiro enquanto circulava pela linha 503H, do Terminal Morro Alto. Devido ao problema mecânico, o ônibus quase tombou. (Com informações de Ivan Drummond)