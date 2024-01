O tráfego da rodovia MG-010 ficou parcialmente interrompido, no sentido Belo Horizonte, na altura da estação do Bairro Morro Alto, chegando à Cidade Administrativa, no final da madrugada e início da manhã desta segunda-feira (8/1). O transtorno foi causado por um acidente com um ônibus do Move, linha 503, que soltou o eixo traseiro e quase tombou.

Para os passageiros, um momento de apreensão, pois levaram um grande susto quando o veículo começou a balançar na pista, dando a impressão de que iria tombar, o que felizmente não aconteceu.

A remoção do veículo ocorreu por volta de 7h. Ninguém ficou ferido e os passageiros saíram tranquilamente, depois que o veículo parou. Um outro veículo foi providenciado, para que os passageiros pudessem seguir viagem.