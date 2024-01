A bicicleta ficou destruída, no asfalto da BR-364

Um ciclista morreu, na manhã deste sábado, no quilômetro 33 da BR-364, próximo a Frutal, no Triângulo Mineiro, atropelado por um ônibus. A vítima era do sexo masculino, mas não foi identificada, pois não tinha documentos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus, que era de fretamento, seguia para Frutal, quando o ciclista tentou atravessar a pista da rodovia, à sua frente. O motorista alegou que não teve como desviar.

Perícia e rabecão compareceram ao local. O corpo foi levado por uma funerária, para a cidade de Frutal.