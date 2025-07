PRF em Minas vai doar cerca de 90 veículos, incluindo viaturas; entenda

A Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais (PRF-MG) informou nesta terça-feira (8/7) que irá doar cerca de 90 veículos por meio do portal doacoes.gov.br, plataforma do governo federal destinada à redistribuição de patrimônio público. Os veículos incluem viaturas operacionais, caminhões (estilo prancha) e motocicletas.

Podem participar do processo, órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal; fundações e autarquias públicas; e organizações não governamentais (ONGs) cadastradas no sistema do governo federal. Os anúncios serão publicados a partir das 9h desta quarta-feira (9/7).

“A medida visa otimizar a utilização dos recursos públicos, garantindo o reaproveitamento de bens que, embora não atendam mais aos padrões operacionais da PRF, ainda podem ser úteis a outros órgãos ou instituições”, explicou em comunicado a instituição policial.

