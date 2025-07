Cesta nas Férias: PBH divulga prazo para famílias retirarem alimentos

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou nesta terça-feira (8/7) que as famílias beneficiadas pelo programa Cesta nas Férias têm até a próxima segunda-feira (14/7) para retirar os alimentos.

O “Cestas nas Férias” tem o objetivo oferecer uma cesta de alimentos básicos nos períodos de férias escolares aos estudantes de famílias que estão em situação de pobreza e extrema pobreza da rede municipal de ensino na capital.

Para isso, o Executivo municipal se baseia nos dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Das 43.717 famílias que têm direito às cestas, 18.299 já buscaram o benefício em um dos pontos de retirada.

Como ter acesso à cesta?

Acesse cestaestudantes.pbh.gov.br e informe o CPF e o nome do responsável pela matrícula. Caso sua família tenha direito à cesta, será emitido um voucher com informações sobre a retirada. Os itens que compõem a cesta podem ser acessados no site da prefeitura (veja aqui).

