Uberaba será cenário das gravações de filme sobre o E.T. de Varginha

A zona urbana de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e Peirópolis, bairro rural da cidade, serão os cenários das gravações de um longa-metragem inspirado no caso ufológico mais famoso do Brasil: o E.T. de Varginha. A produção, baseada no livro do ufólogo Vitório Pacaccini "Incidente em Varginha" de 1996, será da Pajé Produções Cinematográficas, com direção de Fábio Ramalho.

O orçamento inicial para a produção do filme que terá o mesmo nome do livro é em torno de R$ 10 milhões, sendo que a origem da verba é toda privada.

"É uma honra imensa transformar essa história real, que mudou a história da ufologia mundial, em um filme que será rodado em Minas Gerais, mais precisamente em Uberaba, terra acolhedora e vibrante, repleta de talento e cultura", ressaltou Pacaccini.

Segundo ele, as gravações estão previstas para começar na primeira quinzena de agosto desse ano. "Um projeto que nasce de uma paixão e de um compromisso com a verdade. O filme será adaptado em Uberaba com cenas complementares em Varginha. Os atores serão todos de Uberaba. Não são pessoas conhecidas e alguns deles ainda estão sendo contratados. Eu já escrevi todo o roteiro do filme com apoio do diretor Fábio Ramalho", adiantou.

Para Pacaccini, o caso ocorrido em Varginha é considerado o maior e mais impactante caso da ufologia mundial.

"As gravações em Uberaba prometem movimentar a economia e valorizar a cultura local, empregando mão de obra da própria região em diversas áreas da produção. O filme já desperta grande expectativa entre estudiosos, entusiastas do tema e amantes do cinema, não apenas no Brasil, mas também no exterior", destacou Pacaccini, que é escritor, palestrante internacional e referência mundial em ufologia.

Por que Uberaba?

Pacaccini disse que a escolha de Uberaba não foi por acaso. "Além de sua infraestrutura preparada para receber produções audiovisuais, a cidade possui um ecossistema cultural vibrante, profissionais qualificados e paisagens urbanas e rurais que se encaixam perfeitamente na atmosfera do filme", explicou.

Ainda conforme o escritor, a produção irá utilizar mão de obra de Uberaba, como: técnicos de som e imagem, cenografia, figurino, maquiagem, atores principais e coadjuvantes, assistentes de produção, motoristas, alimentação e logística.

Objetivo do filme

Pacaccini afirma que mais do que narrar um caso de grande repercussão, o filme tem o objetivo de provocar reflexão, valorizar o patrimônio cultural brasileiro e projetar a produção audiovisual nacional em escala internacional.

"O Incidente em Varginha, que envolveu o avistamento e captura de seres extraterrestres em 1996, é amplamente reconhecido por estudiosos do mundo inteiro como um dos casos mais bem documentados da história da ufologia. A dramatização desses eventos nas telas é um passo importante para preservar a memória e lançar luz sobre verdades ainda escondidas", considerou.

Previsão de lançamento

A previsão do lançamento do filme, segundo o ufólogo, é para janeiro de 2026. "O longa promete inserir Minas Gerais, definitivamente, na rota do cinema de ficção científica mundial, baseada em fatos reais", reforçou.

Pacaccini também relatou que tem uma história de vida profundamente ligada ao caso Varginha. "Foi eu quem, ainda nos anos 1990, reuniu testemunhos de civis e militares, confrontei autoridades e desvendei um dos episódios mais impressionantes da história moderna brasileira. Minha atuação incansável deu origem não apenas ao livro que inspirou o filme, mas também a dezenas de entrevistas, documentários e publicações internacionais. Estamos prestes a realizar um sonho coletivo, unindo a arte, a investigação e a paixão por contar uma história que pertence a todos os brasileiros. Uberaba, Minas Gerais e o Brasil serão eternizados em uma obra que vai além do cinema e será um marco histórico", concluiu o ufólogo.