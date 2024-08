Estatua do ET em Praça de Varginha.

Desde que um grupo de pessoas diz ter visto um extraterrestre em Varginha, no Sudoeste de Minas, a cidade fez do visitante o grande símbolo do local. Varginha tem estátuas de ET espalhadas pelas ruas e o alien foi tema até de decoração de Natal.





Mas ele não é o único mascote que faz a alegria dos mineiros. Algumas cidades também investem em personagens que representem os municípios, eventos e até homenageiam nativos ilustres. A seguir, conheça 10 mascotes que fazem sucesso em Minas.





Legis - Governador Valadares

Legis, mascote da Câmara Municipal de Governador Valadares Câmara Municipal de Governador Valadares

Em setembro de 2023, a Câmara Municipal de Governador Valadares lançou o Legis, mascote criado para atuar como um personagem de interação entre o Legislativo e a população. O personagem tem o formato de um livro, inspirado na Lei Orgânica Municipal do município.





Pinguinho - Poços de Caldas

Pinguinho, mascote do Departamento Municipal de Água e Esgotos de Poços de Caldas Prefeitura de Poços de Caldas

Em abril de 2024, o Pinguinho, mascote do Departamento Municipal de Água e Esgotos de Poços de Caldas se tornou uma presença garantida em eventos escolares e visitas guiadas à autarquia. O personagem foi criado com o objetivo de conhecer o processo de tratamento da água. Como o próprio nome diz, Pinguinho tem formato de uma gota d’água.





Pipoquinha - Patos de Minas

Pipoquinha, mascote da Fenamilho de Poços de Caldas Patos Agora / reprodução

Você sabia que a cidade de Patos de Minas é conhecida como a cidade do milho? O grão faz parte da culinária e tradição do município, que tem uma estátua de uma espiga de milho e até uma festa chamada Fenamilho, a Festa Nacional do Milho. O evento tem um mascote oficial, chamado Pipoquinha, que faz parte não só da festa, mas de outras programações da cidade.





Carola - Barbacena

Carola, mascote da Festa da Rosa e das Flores, de Barbacena Portal da Cidade / Reprodução

A tradicional Festa da Rosa e das Flores, que acontece há mais de 50 anos em Barbacena, é um dos eventos culturais mais importantes da região. Com desfiles, shows e atrações infantis, o festival conta com a Carola, a mascote da festa, que é uma rosa com roupas tradicionais.





Capi - Itaúna

Super Capi foi lançada para incentivar vacinação em Itaúna Prefeitura de Itaúna

Capi, a capivara, aparece em várias publicações da prefeitura de Itaúna. Mas, em 2023, ela ganhou uma versão especial. Em comemoração ao Dia Nacional da Vacinação, celebrado em 17 de outubro, a cidade conheceu a “Super Capi”. A ideia é que a personagem reforce, nas redes sociais, a relevância de manter as imunizações em dia.





Cafeicultor do Trevo - Manhuaçu

Cafeicultor do Trevo homenageia produtores de café e exige shape sarado em Manhuaçu Prefeitura de Manhuaçu

Esse não é exatamente um mascote, mas uma estátua em homenagem aos cafeicultores. Após o fim do ciclo do ouro, a maior riqueza de Manhuaçu passou a ser o café. A cidade é referência nacional no cultivo do grão, então, nada mais justo do que colocá-lo em destaque. O curioso é que o cafeicultor exibe um shape invejável, com o abdome trincado.





Tixa - Resende Costa

Tixa, mascote oficial do município de Resende Costa Redes sociais / reprodução

A Lagartixa, carinhosamente apelidada de Tixa, é o mascote oficial do município de Resende Costa, conforme estabelecido em lei municipal. A escolha pelo animal se refere à forma como os resende-costenses são chamados na região há mais de um século. A simpática Tixa foi criada por um artista plástico da cidade, em 2017, e ganhou uma estátua na cidade.

Menino Maluquinho - Caratinga

Estátua do Menino Maluquinho é um dos pontos turísticos de Caratinga TripAdvisor

Com oito metros de altura, a estátua do Menino Maluquinho é um dos pontos turísticos de Caratinga, terra natal de Ziraldo, o criador do personagem. O monumento foi criado pelo artista João Rosendo Alvim Soares, conhecido pelos seus trabalhos nas escolas de samba do Rio de Janeiro.





Geraldinho - Curvelo

Geraldinho é parte da festa de São Geraldo, em Curvelo Facebook / Basílica de São Geraldo

A Festa de São Geraldo é uma celebração tradicional em Curvelo que é realizada desde 1917. Com romeiros de diversas partes do país, é uma tradição que fiéis se vistam como o santo para agradecer ou pedir uma graça. A festa também conta com um mascote, uma versão infantil de São Geraldo para agradar a criançada.





Super-Farturinha - Rio Paranaíba

Super-Farturinha é mascote oficial de Rio Paranaíba Prefeitura / Rio Paranaíba

Conhecida como a Terra da Fartura, Rio Paranaíba elegeu um mascote, o Super-Farturinha, por meio de um concurso. Com cabeça de cebola, corpo de batata, asas de milho, braços de café e pernas de cenoura, o mascote carrega uma jarra de leite e uma cabeça de alho, mostrando a fertilidade da cidade. No ano passado, o Super-Farturinha foi instalado junto com um letreiro na rotatória que dá acesso a Rio Paranaíba.