A sensação térmica em Belo Horizonte bateu -1,5°C, às 6h, desta quinta-feira (1°). Segundo a Defesa Civil, a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro com sensação de frio ao anoitecer, além de tempo seco, à tarde.

Se a previsão se confirmar, a capital mineira completará 105 dias sem chuva. A temperatura mínima pela manhã foi de 12,8°C, na Estação Cercadinho, Região Oeste da capital mineira. A máxima estimada à tarde é de 26°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 30%.

Em Minas, a quinta-feira (1/8) segue com tempo estável. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o dia inicia com nevoeiro ou névoa úmida na faixa Leste, devido à combinação entre temperaturas amenas e disponibilidade de umidade.

Há possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha, como consequência do intenso transporte de umidade de origem oceânica. No restante do estado, variação de nebulosidade. Baixos índices de umidade relativa do ar à tarde são esperados apenas no Triângulo Mineiro.