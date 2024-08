Um homem, de 29 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira (31/7), no bairro Icaivera, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu um chamado para homicídio e encontrou o corpo caído em via pública, próximo ao passeio.





A perícia foi acionada e constatou diversos disparos de arma de fogo de calibres 380 e 9mm na região da cabeça e tórax da vítima. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).





Um transeunte que passava pelo local na hora da ocorrência indicou para os policiais a casa da família da vítima. No endereço, a mãe do homem reconheceu o filho e afirmou que ele não era envolvido com o tráfico ou com o uso de drogas.

Ainda de acordo com a mãe, o homem estava trabalhando como servente de pedreiro e desconhecia brigas. Pouco antes do crime, o filho recebeu uma ligação e saiu de casa. A mulher disse que aconselhou o filho a não deixar o imóvel, mas ele ignorou e saiu.





Não há câmeras de segurança no local e a polícia não tem pistas sobre a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado.