A Polícia Militar prendeu dois jovens, de 20 e 23 anos, flagrados em vídeo agredindo um homem, de 50, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. As agressões que resultaram na morte da vítima aconteceram no Bairro Guaruá, na Zona Sul da cidade, na madrugada dessa terça-feira (30/7). Veja o vídeo:

Conforme a Polícia Militar, a vítima e os jovens entraram em luta corporal, quando o homem caiu no chão e seguiu recebendo golpes da dupla. Em outro trecho das imagens, a vítima aparece no acostamento da via, momento em que os jovens demonstram preocupação, movimentando-se pela rua e colocando a mão na cintura e na cabeça.

Eles se aproximam novamente do homem e tentam reanimá-lo por alguns instantes. Ao perceber que ele estava morto, a dupla deixa o local. Por meio de denúncia anônima, os militares encontraram e prenderam os suspeitos. A ocorrência foi registrada como homicídio.

A Polícia Militar em Juiz de Fora não informou o que poderia ter ocasionado a discussão entre a dupla e a vítima. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Defesa diz que suspeito foi importunado sexualmente

A reportagem conseguiu localizar a defesa de um dos suspeitos. Ao Estado de Minas, o advogado Bruno Magalhães Batista disse que seu cliente — o jovem de 23 anos que aparece de blusa preta nas imagens — é inocente.



“O homem que morreu já havia realizado investidas de cunho sexual em desfavor do meu cliente. Na data do fato, a conduta foi repetida, motivo pelo qual a suposta vítima foi empurrada e caiu. Não houve premeditação, dolo ou vontade na obtenção do resultado morte. O que aconteceu, de fato, foi um acidente”, declarou.



Os dois jovens foram conduzidos ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) em Juiz de Fora e devem passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (1º/8).