Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou com as pernas soterradas e presa pelo braço em uma viga de concreto

Um homem de 22 anos morreu em Montes Claros, no Norte de Minas, depois de ser atingido por um deslizamento de terra em uma obra no Bairro Cidade Santa Maria na manhã desta quarta-feira (31/7).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou com as pernas soterradas e presa pelo braço em uma viga de concreto. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito ainda no local.

Os militares informaram ainda que foi preciso elevar a viga para a retirada do membro preso. Os bombeiros, então, escavaram a área para conseguir retirar a vítima.

A perícia da Polícia Civil também foi acionada e liberou o corpo, que foi conduzido pelo serviço funerário ao Instituto Médico-Legal (IML).