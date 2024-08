Vacina será aplicada nos 152 centros de saúde e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante

A partir de quinta-feira (1/8), crianças de 8 e 9 anos poderão receber a vacina contra a dengue na capital mineira nos 152 centros de saúde e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a ampliação das faixas etárias foi definida considerando a baixa procura pelo imunizante e o estoque da Qdenga disponível no município.





Para receber o imunizante, as crianças precisam estar acompanhadas dos pais, mães ou responsáveis legais, apresentando um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacinação para o devido registro da dose.

Caso a criança tenha diagnóstico recente de dengue, a Secretaria Municipal de Saúde orienta aguardar seis meses após o início dos sintomas para receber a primeira dose da vacina.





Se tiver dengue após o início do esquema vacinal, não há alteração no intervalo entre as aplicações. A única orientação é de que a segunda dose não seja aplicada em um período inferior a 30 dias desde o início da doença.

A PBH foi questionada sobre o número de doses disponíveis para o público, mas ainda não deu retorno.





Outras idades

A aplicação da Qdenga em crianças de 10 e 11 anos teve início na última semana de fevereiro deste ano e a cobertura foi ampliada logo no início de março para adolescentes de 12 a 14 anos.





A aplicação da segunda dose para crianças de 10 e 11 anos teve início na última semana de maio e pessoas nessa faixa etária que atrasaram o esquema vacinal ou ainda não o iniciaram ainda podem procurar as unidades de saúde. O público de 12 a 14 anos começou a receber a segunda dose apenas em junho.





A vacina

O imunizante contra a dengue, a “Qdenga”, é uma vacina tetravalente, porque protege contra os quatro sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4). Ela contém vírus vivos enfraquecidos da doença, como um esqueleto-genético, por isso, ela induz respostas imunológicas que produzem anticorpos específicos para cada um dos tipos.