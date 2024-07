Vítima estava na direção do carro, que ficou destruído em batida frontal com carreta

Um homem morreu em um acidente envolvendo carro e carreta no final da tarde dessa terça-feira (30/7), na BR-259, em Galileia, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais.





Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a batida frontal aconteceu na altura do km 120. A vítima fatal estava na direção do veículo Volkswagen Polo que bateu de frente com uma carreta carregada de carvão.





O condutor da carreta informou à polícia que observou o carro Polo, que seguia no sentido contrário a ele, invadir a contramão e bater de frente com o veículo. Ele ainda afirmou que tentou fazer uma manobra para evitar o impacto, mas não teve sucesso.

Com o impacto, o carro Polo ficou destruído. O motorista foi encontrado sem vida com o corpo preso às ferragens.





O motorista da carreta não se feriu.





O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Governador Valadares para os procedimentos de praxe.