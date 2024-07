Perícia recolheu cinco cartuchos no local de uma arma calibre 9 milímetros

Um adolescente, de 17 anos, foi morto a tiros enquanto comemorava o aniversário em um bar na noite dessa terça-feira (30/7), no bairro Inconfidência, na Região da Pampulha de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava com alguns amigos em um bar quando um carro se aproximou do local, o passageiro encapuzado desembarcou e fez diversos disparos de arma de fogo contra o adolescente. A vítima morreu no local.





A perícia foi acionada e recolheu oito cartuchos deflagrados de calibre 9 mm. Testemunhas que não quiseram se identificar apontaram que o homicídio foi motivado pela disputa por território da venda de drogas no Aglomerado São José e indicaram dois homens, de 19 e 21 anos, como responsáveis pelo crime.

A polícia constatou que um dos suspeitos do crime usa monitoramento eletrônico e foi até o último endereço indicado pelo equipamento. No local, os militares foram informados por um morador que dois homens estavam em fuga pelos fundos de uma residência.





A dupla foi perseguida e presa. Uma arma de fogo com o mesmo calibre da usada no homicídio foi apreendida. Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos tem passagens por adulteração e tráfico de drogas. O caso será investigado.