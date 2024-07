Uma mulher de 33 anos foi indiciada pela morte do ex-marido, de 30, em Brasilândia de Minas, no Noroeste do estado. Ela mandou os irmãos, de 21 e 34, matarem o homem como vingança após ele descumprir um 'acordo' para que ela não o denunciasse por estuprar a filha dela. O crime ocorreu em 2022 e a conclusão do inquérito policial foi divulgada nesta terça-feira (30/7).

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, a mulher suspeitava que o homem havia abusado sexualmente da filha dela, cuja idade não foi revelada. Em troca do seu silêncio, o casal havia acordado a transferência de um imóvel para o nome da mulher, que estava recém-separada da vítima à época. O acordo, no entanto, foi descumprido pela vítima.





Em retaliação, a suspeita atraiu o ex-marido para um encontro na manhã do dia 5 de fevereiro de 2022, às margens da rodovia MG-181, enquanto seus irmãos aguardavam para atacá-lo. A vítima foi interceptada enquanto dirigia e bateu o carro em uma árvore.

Segundo a polícia, há indicativos de que ele entrou em luta corporal com os dois suspeitos fora do veículo e foi esfaqueado, primeiro de frente e depois pelas costas. O corpo foi encontrado a cerca de 30 metros da rodovia, por volta das 6h45.

Os irmãos da suspeita e ela própria foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e mediante traição. O trio agora segue à disposição da Justiça.