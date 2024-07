O homem preso nesta terça-feira (30/7) suspeito de estuprar a ex-namorada, no Bairro Conjunto Felicidade, na Região Norte de Belo Horizonte, tem passagem pelos crimes de violência doméstica e estupro de vulnerável contra uma criança de 8 anos, filha de uma ex-companheira dele, em 2022.







A informação foi dada pela Polícia Militar (PMMG), em entrevista coletiva, na tarde desta terça. De acordo com o tenente Nikolas Brandhuber, do 13º Batalhão da PMMG, durante as investigações para localizar o suspeito, as equipes chegaram ao Morro do Papagaio, na Região Centro-Sul da capital. “Tivemos a informação que ele estaria escondido na casa da sua ex-esposa. Deslocamos até lá, cercamos o aglomerado por cautela para que ele não fugisse.”





Segundo o tenente, os militares receberam, ainda, informações de que o suspeito estava em seu carro, em fuga.





“As viaturas estavam no aglomerado, pegamos as características do automóvel e implementamos nosso plano de cerco e bloqueio. Fomos acompanhando e fizemos a abordagem em um local seguro, tanto para ele quanto para os policiais”, afirmou.





O militar disse que não houve resistência. O suspeito saiu do carro surpreso, já que não imaginava que a polícia iria prendê-lo naquele momento. “Dentro do veículo havia três facas, que estão relacionadas no boletim de ocorrência. Ele negou o crime, mas todos os fatos levam a crer que foi ele.”





Ainda segundo o boletim de ocorrência, o suspeito e a ex-namorada tinham um relacionamento há dois anos e terminaram há 15 dias. A vítima disse que, durante o término, o suspeito entrou em sua casa em três ocasiões e insistiu para terem relações sexuais. Ela teria consentido. Na tentativa da madrugada desta terça, porém, a vítima negou. O homem ficou furioso e a agrediu.