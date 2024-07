Um homem de 36 anos foi preso suspeito de estuprar a ex-namorada, de 22, na madrugada desta terça-feira (30/7), no Bairro Conjunto Felicidade, Região Norte de Belo Horizonte. A prisão aconteceu durante a tarde, na Avenida Cristiano Machado, na altura do Bairro União.







O crime teria sido motivado por o homem não aceitou o fim do relacionamento. De acordo com a Polícia Militar, durante a madrugada, o autor do crime invadiu a casa da ex-companheira para tentar reatar o relacionamento. Ao receber a negativa dela, ele pegou a vítima pelo pescoço, bateu a cabeça dela na parede e a estuprou.





Depois da violência sexual, o criminoso ainda teria inserido sua mão dentro da genitália da mulher e tentando arrancar o seu útero. A vítima foi socorrida pela mãe e levada para o Hospital Risoleta Neves, onde passou pelos procedimentos necessários para estancar os ferimentos.





Conforme o Tenente Nikolas Brandhuber, do 13º Batalhão da PMMG, desde que o início do registro policial, diligências foram feitas com objetivo de localizar o suspeito. Após o crime, o homem teria se escondido na casa da ex-esposa, no Morro do Papagaio, na Região Centro-Sul da cidade. No entanto, no local, os militares receberam informações de que ele estaria tentando fugir.





“Com informações de populares que ele estava em seu carro e fugindo, as viaturas que estavam no aglomerado pegaram as características do automóvel e implementaram o nosso plano de cerco e bloqueio. Fomos acompanhando e fizemos a abordagem em um local seguro, tanto para ele quanto para os policiais”, explicou o tenente.





No momento da prisão, ainda conforme o policial, o homem negou ter relação com o crime mesmo com a identificação da vítima. “Não houve resistência. Ele saiu do carro surpreso. Ele não imaginava que a polícia iria prendê-lo naquele momento."





Dentro do veículo haviam três facas, que estão relacionadas no boletim de ocorrência e ele negou o crime. "Mas todos os fatos levam a crer que foi ele”, disse o responsável pela prisão.