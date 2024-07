O homem flagrado por câmeras esfaqueando e espancando uma mulher no Bairro Barroca, na Região Oeste de Belo Horizonte, foi preso em Sarzedo, na Região Metropolitana, na manhã desta terça-feira (30/07), após cumprimento de mandado de prisão preventiva. O crime aconteceu em 16 de julho quando a vítima seguia para o trabalho.





Jones Cleiton Moreira Vieira, de 36 anos, estava foragido desde o dia 19 deste mês e foi autuado por tentativa de feminicídio. De acordo com a Polícia Militar, ele foi encontrado na casa da tia e não resistiu à prisão. Ele e a vítima tiveram um relacionamento por 13 anos, mas haviam terminado há um ano.





“Na data de hoje, através do serviço de inteligência policial recebemos informações de que ele estava na cidade de Sarzedo. Chegamos no local, onde havia muitas crianças, e uma delas nos informou que o tio dela estava no endereço. A partir disso, ele espontaneamente saiu do quarto, disse que sabia que estava sendo procurado e nós o capturamos”, explicou o tenente Caio Galdino, do 22º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais.





O ataque foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver o momento em que o homem golpeia a mulher pelas costas e, em seguida, dá socos e chutes na cabeça da vítima. Duas mulheres socorreram a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





Na época do crime, assim que o resgate foi acionado, o autor do crime fugiu e deixou a faca utilizada no ataque no local. O tenente da PM informou que no momento da prisão, o suspeito chorou e alegou que a vítima já tinha o perseguido antes dos fatos e que os dois estavam tendo problemas conjugais.





“Ele falou que ela já tinha ido atrás dele e o agredido e que naquele dia ele acabou cometendo esse crime. Ele chorou bastante durante a prisão, falou que não era bandido e que era trabalhador. Disse ainda que ele sabia que tinha cometido um erro e não iria reagir a prisão. Mas ele não quis detalhar o que teria acontecido no dia do crime”, disse o responsável pela prisão.





A mulher foi levada ao Pronto-Socorro do Hospital João XXIII inconsciente. Ela realizou exames de tomografia e ressonância que não apontaram alterações importantes. Conforme repassado pela PM, nesta quinta-feira, ela já está em casa se recuperando dos ferimentos.