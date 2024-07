Uma mulher de 35 anos foi esfaqueada e espancada pelo ex-companheiro na manhã dessa terça-feira (16/7) no Bairro Barroca, Região Oeste de Belo Horizonte. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o homem golpeia a mulher pelas costas e, em seguida, dá socos e chutes na cabeça da vítima.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a tentativa de feminicídio ocorreu às 9h12, na rua Aristóteles Caldeira, quando a vítima seguia para o trabalho. Duas mulheres socorreram a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Quando as vizinhas chamaram o Samu, o autor do crime, identificado como ex-namorado da vítima, fugiu e a faca foi deixada no local. A PM foi até a casa do homem e não o encontrou. Até a publicação desta matéria, o criminoso estava foragido.

A mulher foi levada ao Pronto-Socorro do Hospital João XXIII inconsciente. Ela realizou exames de tomografia e ressonância que não apontaram alterações importantes. Segundo o boletim de ocorrência (BO), não há risco de morte.